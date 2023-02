Voznik šolskega avtobusa z Obale je pred časom zašel v težave, potem ko so učenci povedali, da jim na vožnji do šole oziroma doma po dva evra prodaja kokice in kokakolo, spet drugi se je zagovarjal, ker da se na mlade potnike dere in jim grozi, tretji, ta vozi za podjetje s sedežem v občini Črnomelj, pa naj bi šel dlje. Prejšnjo sredo se je na šolskem avtobusu, ki vozi osnovnošolce z območja Škofij, bojda zgodil pretresljiv dogodek. 60-letni domačin naj bi učenko predmetne stopnje proti njeni volji zadrževal na avtobusu, nekateri navajajo, da baje celo dve uri, jo spolno nadlegoval, ji govor...