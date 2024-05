Sodnik v dvorani »uprizoril šov«

Še enkrat je na tukajšnjem sodišču pred sodnico Gordano Malović v kazenski zadevi, v kateri tožilstvo nekdanjemu ljubljanskemu sodniku Zvjezdanu Radonjiću očita tri kazniva dejanja obrekovanja in razžalitve na račun tožilke Blanke Žgajnar in višje sodnice Andreje Sedej Grčar, stopila slednja. Zaslišala je še dve priči, in sicer odvetnika Miho Kuniča, pooblaščenca žene umorjenega nekdanjega direktorja Kemijskega inštituta Janka Jamnika, ter zapisnikarico nekdanjega sodnika Radonjića Brigito Dopona.

Radonjić je na razglasitvi oprostilne sodbe Milku Noviću za umor Jamnika dejal, da je bil ves čas sojenja deležen pritiskov ter da se ga je želelo disciplinirati in diskreditirati. Ko je predsednik ljubljanskega okrožnega sodišča Marjan Pogačnik od njega terjal dodatna pojasnila, je Radonjić dejal, da naj bi vsak teden, najmanj enkrat, k njemu v pisarno hodila sodnica Andreja Sedej Grčar, in sicer v dogovoru s tožilko Žgajnarjevo, ki je kazensko preganjala Noviča.

Odločili za pregon

A so se očitki nekdanjega sodnika izkazali za neresnične, oškodovanki pa sta se odločili za pregon. Sedej Grčarjeva je Radonjićeve besede utemeljila z njegovo zamero do nje, ker se je pred več leti zaradi njene pobude znašel v disciplinskem postopku zaradi žaljivega obnašanja do ene od ljubljanskih tožilk. Da nikoli niso iz ust Radonjića slišali, da bi potožil o kakršnih koli pritiskih, so na enem prejšnjih sojenj izpovedali tudi njegovi nekdanji kolegi. Med njimi tudi vrhovna sodnica Barbara Zobec. A ker je dejala, da je Sedej Grčarjeva enkrat bila pri Radonjiću, je morala ta ponovno na celjsko sodišče, kjer je ponovila, da je bila razglasitev sodbe Noviću en sam šov, ki ga je obtoženi uprizoril za lastne interese.

Kunič je prav tako dejal, da so vse navedbe o pritiskih Radonjića popolnoma nerelavantne in da je Radonjić tudi njemu med postopkom izrekel več neresnic, a da se sam ni odločil za kazenski pregon. »Pri Radonjiću nikoli nisem videla sodnice Sedej Grčarjeve,« pa je na sodišču dejala Doponova, ki je delala za Radonjića. Sojenje se bo nadaljevalo 4. julija.