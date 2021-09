Sodnik ga je poslal v pripor, razlog pa je tole (FOTO)

Policisti kriminalisti Policijske postaje Maribor II so zaradi suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami odvzeli prostost in pridržali 38-letnega Mariborčana (po I. odstavku, 186. člena Kazenskega zakonika (KZ-1)).



V postopku so mu zasegli 52,26 grama prepovedane droge heroin in 28,96 grama prepovedane droge kokain. V času pridržanja so na podlagi odredbe sodišča, pri njemu opravili tudi hišno preiskavo in mu zasegli še manjšo količino prepovedane droge heroin ter 220 psihotropnih tablet, ki vsebujejo prepovedano drogo midazolam, pišejo v poročilu Policijske uprave Maribor.



Opisanega osumljenca so policisti v četrtek s kazensko ovadbo privedli k dežurnemu preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Mariboru, ki je po zaslišanju zoper njega odredil pripor.



Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: