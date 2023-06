Sodna farsa po Slovensko: v 10 letih jim ga ni uspelo zaslišati!

Postopek proti upokojenemu zdravniku iz Zagorja ob Savi Francu Grošlju je že zdavnaj prerasel v sodno farso, ki ji ni videti konca. Grešil naj bi pred desetletjem in več, obtožen je omogočanja uživanja drog. Tožilstvo je že zdavnaj vložilo obtožbo, zdravnik je krivdo zanikal pred šestimi leti, pred štirimi bi se na kazenskem oddelku ljubljanskega okrožnega sodišča moralo začeti sojenje, a se ni zgodilo nič. In zdaj, ko naj bi proces končno le stekel, se spet ni zgodilo nič.

Policisti so med hišnimi preiskavami pri Grošljevih pacientih naleteli na ogromno količino zdravil. FOTO: PU Ljubljana

Vsi nesposobni za sojenje?

Enainosemdesetletnega Grošlja obtožba bremeni, da je v zagorskem zdravstvenem domu svojim pacientom v le dveh letih predpisal kar 200.000 pomirjeval in uspaval (apaurine, helexe, dormicume, sanvale in lexaurine), kar po prepričanju organov pregona pomeni trgovanje z drogami. Njegovi odjemalci – Mersad Smajlović, Rosana Cukjati Medija in njen sin Jernej Cukjati – so obtoženi, da teh zdravil niso uporabljali le zase, ampak so jih tudi preprodajali. Rosani je Grošelj predpisal 18.660 pomirjeval, njenemu sinu 21.230, Smajloviću pa 12.740. Povprečni zdravnik splošne medicine je leta 2012 predpisal največ štiri bele oziroma plačljive recepte za pomirjevala in uspavala, Grošelj naj bi jih 900. Tudi pri predpisovanju zelenih receptov naj bi v tistem letu odločno presegel prakso, saj jih je izdal 1292. Leto pozneje je povprečni slovenski zdravnik denimo predpisal 13 belih receptov za pomirjevala, Grošelj jih je 993.

Predlagam, da sodišče obtožnico zavrže.

Tudi njegovi pacienti so krivdo zanikali. Nova sodnica v tej zadevi Ana Klampfer Binder je zdaj le razpisala sojenje, a so se pred njo pojavili samo odvetniki, ne pa tudi obtoženci. Zdravnikov zagovornik Igor Grošelj je po poročanju Dnevnika zabentil nad potekom kazenskega postopka, saj se sojenje po vseh teh letih sploh še ni začelo. »Od leta 2014, kar postopek traja, obtoženega sodišču ni uspelo zaslišati, čeprav si je za to prizadeval in je v spis vložil pisni zagovor na 127 straneh. Vestno se je udeleževal vseh procesnih dejanj,« je dejal odvetnik in dodal, da to, da se sojenje ne premakne z mrtve točke, nikakor ni klientova krivda. Dodal je, da je zdravnik star 81 let in hudo bolan ter da ni sposoben sodelovati pri sojenju. »Trajno je nesposoben sodelovati na obravnavah, zato predlagam, da sodišče obtožnico zoper njega zavrže.«

Hudomušno pobaral:

Medija-Cukjatijeva in njen sin sta odsotnost opravičila z zdravniškim opravičilom, Smajlovića pa na sodnijo ni bilo, ker naj bi zamudil vlak. Njegova zagovornica Petra Starič je sicer povedala, da tudi on ni sposoben spremljati sojenja in da je zoper njega tekel postopek zaradi odvzema poslovne sposobnosti oziroma postavitve skrbnika. Cukjatijev odvetnik Saša Ravnik je meril v isto smer. Predlagal je, naj se za njegovega klienta postavi psihiatrični izvedenec, ki naj ugotovi, ali je sposoben spremljati obravnave.

4 leta se ni zgodilo nič.

Sodnica se je strinjala z obrambo, naj pred nadaljevanjem postopka izvedenci ocenijo stanje Cukjatija, Grošlja in Smajlovića. Glede na vsebino zdravniškega opravičila pa se zna zgoditi, da bo izdelava takšne ocene potrebna tudi za Cukjatijevo. »Obravnavo bomo preložili na september,« je sklenila sodnica Klampfer Binderjeva, odvetnik Ravnik pa jo je hudomušno pobaral: »A to leto?«