Sodišče odločilo o krivdi Milka Noviča

Milko Novič je bil v tretjem sojenju na Okrožnem sodišču v Ljubljani oproščen očitkov o umoru nekdanjega direktorja Kemijskega inštituta Janka Jamnika 16. decembra 2014.



Tožilstvo je za Noviča predlagalo 25 let zaporne kazni. Po prepričanju tožilke Blanke Žgajnar je bilo očitano kaznivo dejanje Noviču dokazano. Prepričana je, da je Novič Jamnika umoril iz brezobzirnega maščevanja, ker ga je ta leta 2009 odpustil s Kemijskega inštituta in ker je do leta 2014, ko je prišlo do umora, dokončno izgubil vse možnosti, da se spor z vodstvom inštituta reši v njegovo korist. Imel naj bi »seznam za fentanje« Eden izmed Novičevih sodelavcev je po navedbah tožilke na sodišču povedal, da mu je Novič v letu 2014 dvakrat omenil, da ima »seznam za fentanje« petih oseb, da ima pištolo in da je vse pripravljeno. Noviča naj bi z umorom povezovali tudi delci, najdeni na njem in kraju umora, kar so ugotovili slovenski izvedenci. »Gre za najbolj zavržno dejanje, ki ga lahko naredi človek, pri čemer sama ne najdem nobene olajševalne okoliščine,« je dejala. Sodišču je predlagala, naj Noviču izreče 25 let zaporne kazni. Odvetnik: Jamnik se ga ni bal Novičev odvetnik Žiga Podobnik je nasprotno prepričan, da je Novič nedolžen. Nekatere priče s Kemijskega inštituta so po njegovih besedah povedale, da Novič ni bil nasilen, prav tako da se ga Jamnik ni bal. To, da je izgubil službo, zanj ni moglo biti presenečenje, ki bi se odrazilo v jezi do Jamnika, saj je bil zaposlen za določen čas in je vnaprej vedel, da mu zaradi pomanjkanja denarja pogodbe ne bodo podaljšali. »Seznam za fentanje« je označil za izmišljotino.



Sledovi streljanja, ki so jih našli na Noviču, po oceni Podobnika niso izvirali s kraja umora (vsaj tuja izvedenska mnenja tega niso nedvoumno potrdila), ampak jih je Novič dobil na strelišču, kjer je ljubiteljsko streljal. To so kot možno ocenili tudi tuji izvedenci. Tik pred zastaranjem Tokratno sojenje je bilo za Noviča v omenjeni zadevi že tretje. Aprila 2017 ga je sodišče spoznalo za krivega ter mu izreklo 25 let zaporne kazni. Po pritožbi so enako ocenili višji sodniki, a je jeseni 2018, ko je bil Novič že v zaporu, vrhovno sodišče obe sodbi razveljavilo in odredilo novo sojenje.



V ponovljenem sojenju je sodni senat Noviča oprostil, tožilstvo se je na sodbo pritožilo, nakar je višje sodišče sodbo spomladi razveljavilo in zadevo vrnilo v novo, že tretje sojenje. V tretjem sojenju se sicer mudi, saj naj bi zadeva zastarala v nedeljo. V kolikor bo prišlo do pritožbe na sodbo, se zastaranju ne bo mogoče izogniti.