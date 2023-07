Sodišče Celjanu, ki je v Bosni odpeljal dekle v smrt, potrdilo prvostopenjsko sodbo

Višje sodišče v Ljubljani je potrdilo prvostopenjsko sodbo danes 30-letnemu Celjanu Timu Korpniku, ki je bil septembra lani na celjskem okrožnem sodišču obsojen na dve leti in pol zaporne kazni zaradi povzročitve hude prometne nesreče pred osmimi leti v Bosni in Hercegovini. V njej je umrlo njegovo dekle, takrat komaj 21-letna Celjanka Lindita Jakupi. Kot je tožilstvo zapisalo v obtožnici in uspelo to tudi dokazati na sodišču, je bil v avtu BMW-X5 poleg Korpnika in Jakupijeve še njun prijatelj Dejan Grbić, ki je v trenutku, ko se je zgodila nesreča, spal na zadnjih sedežih. Trojica se je vrač...