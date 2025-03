Sodili mu bodo zaradi štirih poskusov umora

Po 22 letih izogibanja pravosodnim organom je včeraj na zatožno klop Okrožnega sodišča v Novi Gorici sedel Primorec s slovenskim in italijanskim državljanstvom Luka Furlan. 20. februarja lani so ga prijeli na italijanski ambasadi v Peruju, ko je urejal dokumente za svojo 14-letno hčer, ki jo je dobil z domačinko, ter ga na božični dan izročili Sloveniji. Tožilstvo mu očita štiri poskuse umora, ki naj bi jih zagrešil na škodo štirih oškodovancev v dveh ločenih dogodkih.

Prvi sega v 28. avgust 2002, ko je okoli pol dveh zjutraj v Rožni Dolini skozi okno stanovanja, v katerem je živel na Vipavski cesti, z avtomatskim orožjem AK-47 (avtomat kalašnikovka 1947) kalibra 7.62 x 39 milimetrov večkrat ustrelil proti Elvirju Mukeljiću, Zoranu Vujčiću in Emirju Murtiću z namenom, da bi jih umoril, vendar jih zaradi teme ni zadel.

»Nisem kriv,« se je izrekel Furlan, ki ima tudi priimek Busana, a ga v Sloveniji ne uporablja, je pojasnil okrožnemu sodniku Alešu Batističu. S trojico naj bi prišel v spor zaradi avtomobila, s čimer da je nastal finančni dolg. Že nekaj dni pred streljanjem so se menda potikali okoli njegovega domovanja, celo vlomili v stanovanje in mu menda ukradli televizor in druge predmete, o čemer je obvestil policiste.

Kritične noči naj bi začeli oni streljati nanj, zato gre po prepričanju zagovornika odvetnika Gorazda Gabriča lahko kvečjemu za silobran ali skrajno silo. Naboj, namenjen Furlanu, je prestregel njegov osemmesečni ovčjak Tyson, ki mu je prestrelilo nogo. Zagovornik je poudaril, da je bil v času nedosegljivosti obtoženi prestrašen, saj so grozili tako njemu kot družini.

Očitki nezakonite posesti orožja in povzročitve splošne nevarnosti so v tem času zastarali. Tudi trojici, ki je obtožena poskusa umora Furlana, še vedno niso sodili. So jih pa novogoriški policisti identificirali takoj po streljanju, ko so v Podnanosu ustavili avto z ljubljanskimi registrskimi tablicami ter pridržali vse tri potnike. K sreči ni bil nihče poškodovan, so pa naboji povzročili materialno škodo.

Sojenje Furlanu, ki se je v Peruju izučil za kuharja in kjer imata s partnerico svojo restavracijo, se začne naslednji mesec.

Drugič naj bi poskušal moriti decembra 2003 v središču Nove Gorice. Pred tamkajšnjo diskoteko sta se sprla voznik renault clia in Furlan za volanom audija A6. Voznik clia naj bi izstopil iz avtomobila, Furlan pa mu je menda začel groziti, potegnil pištolo ter ustrelil proti mlademu moškemu, temu je s prizorišča uspelo zbežati. Pogojev za ta narok ni bilo, saj južnoameriške oblasti Primorca niso poučile o načelu specialnosti, za katero je včeraj okrožnemu sodniku Simonu Jursinoviču povedal, da se mu ne bo odpovedal.

Načelo specialnosti v izročitvenem pravu pomeni, da se izročeno osebo lahko preganja samo za tista kazniva dejanja, za katera je bila izročitev odobrena (trojni poskus umora), ne pa tudi za druga dejanja, storjena pred izročitvijo. Sodišče bo zato Peru prosilo za soglasje; če ga bo odobril, lahko naša država nadaljuje postopek, če pa soglasja ne bo, Furlana ne bo mogoče preganjati za domnevni četrti poskus umora. Kaznivo dejanje povzročitve splošne nevarnosti je tudi v tej zadevi zastaralo.