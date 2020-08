Sodeloval z Bratuškovo, zdaj je izginil: iščejo ga že mesec dni

Amir Čaušević. FOTO: PU Ljubljana

Sredi avgusta so policisti poslali sporočilo, v katerem javnost prosijo za pomoč pri iskanju pogrešanega 39-letnega. Svojci so ga nazadnje videli konec julija, ko je odšel neznano kam, medtem ko je Čaušević na družbenih omrežjih bil aktiven še v prvi polovici avgusta. Nato se je za njim sled izgubila tudi na družbenih omrežjih.Čaušević je bil v preteklosti aktivni član Stranke Alenke Bratušek (Sab). Sam je na družbenih omrežjih zapisal, da je bil v stranki zaposlen, a so to v Sab za Slovenske novice zanikali. » V stranki je sodeloval kot prostovoljec v eni izmed volilnih kampanj, od takrat dalje nismo imeli stikov,« so zapisali in dodali, da so se njihove poti že pred časom razšle. Informacije o izginotju nekdanjega predstavnika Sab, ki je bil pred dvema letoma tudi kandidat stranke na volitvah poslancev in na volitvah lokalnih svetnikov v Ljubljani, so izvedeli iz medijev.Iskanje pogrešanega 39-letnika po besedah tiskovne predstavnice PU Ljubljanaaktivno poteka, a kljub številnim aktivnostim – zbiranje obvestil, stik s svojci, mednarodno sodelovanje z drugimi organi, iskalne akcije, objave v medijih – osebe še niso izsledili.Amirja Čauševića iz Ljubljane so nazadnje videli konec julija v jutranjih urah, ko je odšel od doma. Pogrešani je visok okoli 190 centimetrov, je zelo vitke postave, ima daljše temne lase in zeleno rjave oči.Policisti vse, ki bi kar koli vedeli o pogrešanem, prosijo, da informacije sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali postajo Ljubljana Šiška 01 583 37 00, na interventno številko 113 ali anonimni telefon 080 1200.