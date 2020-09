Sodba zaradi odrezane roke: Julijo in Sebastiena čaka ...

Na ljubljanskem okrožnem sodišču bodo danes ob 9. uri razglasili sodbo v odmevni aferi z odrezano roko. Julija Adlešič, njen partner Sebastien Abramov ter njegova starša Tinka Huskić Colarič in Gorazd Colariču so obtoženi poskusa zavarovalniške goljufije. Danes bo znano, kakšna bo sodba v imenu ljudstva in morebitna kazen.



Adlešičeva, Abramov in Huskić Colaričeva so obtoženi po petih kaznivih dejanj goljufije, Colarič pa ene goljufije na račun več zavarovalnic. Tožilec je sodnemu senatu predlagal, naj Adlešičevo obsodi na štiri leta in šest mesecev zapora, Abramova na pet let zapora, Huskić Colaričevo na štiri, Colariča pa na eno leto zapora.



Zagovornik Abramova je dejal, da je tožilec ponudil »nebulozno zgodbo, ki je povsem neživljenjska in nesprejemljiva«. Obramba je sicer zavrnila oceno tožilca, da je dokazni postopek pritrdil očitkom iz obtožnice. Je pa Colaričev zagovornik po koncu torkove obravnave v izjavi za medije dejal, da pričakuje »neugodno« odločitev sodišča. »Ne znam si predstavljati, kako bi bili očitki tožilstva sploh izvedljivi pri polni zavesti,« je v zaključni besedi dejala Adlešičeva. Šlo naj bi za delovno nesrečo Adlešičeva si je 4. januarja lani na Velikem Osolniku s krožno žago odrezala levo roko v zapestju. Šlo naj bi za delovno nesrečo pri žaganju vej s krožno žago. Po mnenju tožilca Sedina Kičina je to storila namerno, da bi dobila visoko odškodnino. K temu naj bi jo napeljal Abramov, pri goljufiji pa naj bi sodelovala še Huskić Colaričeva, ki ji tožilstvo očita sostorilstvo, ker je v zavarovalnih pogodbah nastopala kot zavarovalka, saj se Julija zaradi postopka osebnega stečaja ni mogla sama zavarovati, 'posodila' pa je tudi svoj osebni tekoči račun. Vlogo Colariča, pri katerem doma se je 'nesreča', kot vztrajajo vsi štirje obdolženi, zgodila, je tožilec ocenil kot manj pomembno.