»Mikiju se očita, da je bil ljubosumen, ampak to sploh ni res,« je včeraj na novomeškem sodišču uvodoma zatrdila Carmen Jarc, partnerica Mirka Pilingerja - Mikija, ki je v priporu zaradi očitkov o umoru 22-letnega Sebostjana Kovačiča in poskusa uboja Demirja Brezarja - Demka, Dejanu Novaku pa tožilstvo očita pomoč pri obeh dejanjih. Zgodilo se je 3. septembra lani nekaj pred 10. uro zvečer. Carmen je še povedala, da je bila s Pilingerjem skupaj 11 let in da jo je varal ves ta čas. »Imel je polno drugih žensk in to sem vedela, v zvezi pa sem vztrajala zaradi otrok. No, tudi zaradi sebe, čeprav...