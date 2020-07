Soča usodna za desetletnega kopalca iz Ljubljane

Desetletnega kopalca iz Ljubljane je pri prečkanju Soče presenetila narasla voda. Ni mu uspelo priplavati na drugo stran struge, ampak so ga brzice odnesle naprej v smeri Italije.



»Po besedah očividcev so v vodo takoj poskakali domačini, ki so ga poskušali rešiti, a jim to žal ni uspelo. Prihiteli so novogoriški in goriški gasilci ter potapljači DPD Soča Nova Gorica, ki so dečka kmalu našli v strugi in ga prinesli na kopno. Tam so ga oživljali, a žal neuspešno,« navajajo Primorske novice.



Novogoriški kriminalisti danes še preiskujejo, kako se je tragična nesreča zgodila.