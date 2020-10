So Vito usmrtili? Na levi rami je imela veliko odprto rano

Imate zgodbo za nas? Pišite nam prek spodnjega obrazca.

V Sloveniji je poginila (kot kaže, je bila usmrčena) volkulja Vita. Raziskovalci biotehniške fakultete so jo spremljali od druge polovice maja, 23. septembra pa jih je presenetil mortality signal, ki se sproži, ko žival ni aktivna pet ur. Raziskovalci so odbrzeli na kraj, od koder se je oglašala ovratnica. Vito so našli brez znakov življenja, z veliko odprto rano na levi rami. Na pomoč so poklicali policijo, ki naj ne bi izključevala možnosti, da je šlo za kaznivo dejanje nezakonite usmrtitve prostoživeče živali.Na spletnih omrežjih se je vnela razprava, ali lahko poleg raziskovalcev signalu ovratnice sledijo tudi drugi in tako vedo za vsak korak volkulje. Krvi željni bi jo, če bi to bilo mogoče, zlahka izsledili in odstrelili. A podatki, ki jih sporoča ovratnica, niso javno dostopni. »Edina razlika je, da brez ovratnice trupla verjetno ne bi nikoli našli,« je zapisano v objavi Carnivora Dinarice, projekta, katerega namen je izboljšati varstveno stanje velikih zveri (risa, volka in medveda) ter ljudem omogočiti boljše sobivanje z njimi.Pri PU Koper so potrdili, da so bili 24. septembra obveščeni o smrti volkulje. »Po prejetih ugotovitvah se bodo policisti odločali glede morebitnega ukrepanja v smislu ugotavljanja storitve kaznivega dejanja,« so zapisali (nelektorirano).