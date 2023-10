So v Gračišču mučili živali? Našli štiri poginule mačke

Dopoldne so policisti PU Koper dobili prijavo, da so v zadnjem tednu v Gračišču poginile štiri mačke. Policisti so opravili ogled kraja in obveščali inšpektorja Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin in dežurnega veterinarja, ki je prišel na kraj dogodka.

Dogodek se obravnava kot sum kaznivega dejanja mučenja živali (po 341. členu KZ-1). Na kraju samem so z ogledom kadaver zasegli in ga preko higienika poslali na Inštitut za patologijo v Ljubljani.