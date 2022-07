So to vaše stvari? Javite se policiji (FOTO)

Policisti PP Nova Gorica so 30. junija 2022 na Goriškem obravnavali primer voznika kombija, ki je v tovornem prostoru prevažal več koles, e-skiro in e-motor. Policisti so predmete, za katere voznik ni znal pojasniti izvora, zasegli in pripeljali v hrambo v prostore policijske postaje, saj so dve kolesi in e-motor prepoznali kot ukradene.

»Ker obstaja sum, da tudi ostali zaseženi predmeti izvirajo iz premoženjskih kaznivih dejanj oziroma so bili ukradeni, pozivamo vse morebitne oškodovance, da tatvino prijavijo policistom PP Nova Gorica (Sedejeva ulica 11, 5000 Nova Gorica, telefon: (05) 303 44 00, elektronska pošta: pp_nova_gorica.pung@policija.si). Oškodovanci bodo po zaključenem postopku lahko prevzeli tiste predmete, ki bi jih prepoznali kot njihovo last,« so sporočili iz PU Nova Gorica.

Opis zaseženih koles:

– gorsko kolo znamke Scott scale z rdečimi ročaji, naslonjalko, prikazovalnikom hitrosti, barva okvirja je temno-siva.

– gorsko kolo znamke Rockrider, barva okvirja je temno-siva.

– gorsko kolo znamke Olimpya, z modrim sedežem, pod katerim je pritrjena torbica, barva okvirja je bela in rdeča.

Je to vaše kolo? FOTO: PU Nova Gorica

