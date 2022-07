So požari podtaknjeni? Imamo odgovor policije

Ali res nekdo namerno neti požare na Krasu? So res našli dokazni material za tak sum? Ali se okoli požarišč res potikajo vedno isti sumljivi posamezniki? Vse to je mogoče prebrati na spletu o požaru na Krasu, ki že nekaj dni povzroča skrbi prebivalcem, seveda pa tudi gasilcem, ki se neutrudno borijo z ognjenimi zublji, premagati pa jih ne morejo.

Policija nam je o sumu glede požigalcev odgovorila, da vse od začetka požara vodi preiskavo zaradi ugotovitve vzrokov nastanka požara. »V obsežni kriminalistični preiskavi je policija opravila več ogledov krajev, zbirala obvestila in dokaze ter izvajala druge aktivnosti. Prav tako je v povezavi s požarom prejela več obvestil in informacij o sumljivih okoliščinah vzroka požara. Vsako informacijo policija temeljito pregleda in ovrednoti ter opravi potrebno preveritev vsebine,« so zapisali.

Kot smo že poročali, so včeraj policijo obvestili tudi o najdbi sumljivega predmeta. Ugotovili so, da v notranjosti ni vnetljive snovi in da ne gre za predmet, ki bi lahko povzročil požar. Predmet bo poslan v nadaljnje analize. Več o tem preberite v tem prispevku.

V policiji tudi zagotavljajo, da doslej niso potrdili obstoja razlogov za sum, da je bilo storjeno naklepno uradno pregonljivo kaznivo dejanje.