Sneg s tovornjaka na vozilo, ta pa v ograjo mostu (FOTO)

Prometna nesreča zaradi neočiščenega vozila. FOTO: Pu Novo Mesto

Neočiščena vozila. Sneg. FOTO: Pu Novo Mesto

Neočiščena vozila. Sneg. FOTO: Pu Novo Mesto

Neočiščena vozila. Sneg. FOTO: Pu Novo Mesto

Ob obilici snega so v četrtek policisti na območju PU Novo mesto obravnavali šest prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda na udeleženih vozilih. V večini primerov so nesreče povzročili vozniki, ki hitrosti vožnje niso prilagodilirazmeram na cestah, ki so bile ponekod zasnežene in spolzke.Brežiški policisti so v jutranjih urah med kontrolo prometa ustavljali voznike, ki z vozil niso odstranili snega in ledu. Policisti PP Metlika so bili obveščeni o prometni nesreči pri Gornjem Suhorju pri Metliki. Opravili so ogled in ugotovili, da je do nesreče prišlo ob srečanju tovornega vozila in osebnega avtomobila, ko je na vetrobransko steklo avtomobila padel led s tovornega vozila.Zato voznike motornih vozil policisti opozarjajo na previdnost. Ob zasneženih in zaledenelih steklih voznik ne bo opazil pešca, ki prečka cesto ali vozila, ki se vključuje v promet. »Opozarjamo tudi na nevarnost raztresanja ledu z vozil. Padec snega ali ledu lahko razbije vetrobransko steklo in poškoduje voznika, predvsem pri večjih hitrostih pa lahko pride tudi do hujših prometnih nesreč,« so še zapisali v policijskem poročilu.