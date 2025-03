Smučarko (39) s Krvavca odpeljali z reševalnim vozilom

Blejski policisti so včeraj na enem izmed smučišč na območju Vogla obravnavali dve nesreči na smučišču. V eni je med smučanjem padla 56-letna smučarka, v drugi pa 51-letni deskar. Oba sta si poškodovala nogo in bila lahko telesno poškodovana. Na kraju so jima pomoč nudili reševalci na smučišču.

Prvo pomoč nudili reševalci na smučišču

Včeraj okoli 12.30 pa so bili policisti obveščeni o padcu 39-letne tuje smučarke, ki je med smučanjem po smučišču na območju Krvavca padla in se telesno poškodovala. Na kraju so ji prvo pomoč nudili reševalci na smučišču. Z reševalnim vozilom je bila prepeljana v zdravstveno ustanovo. Policisti bodo dogodek ustrezno dokumentirali, še sporočajo s PU Kranj.

V zadnjih 24 urah 126 klicev

Gorenjski operativno komunikacijski center je na številko 113 v zadnjih 24 urah sprejel 126 klicev. Od tega trije o padcu osebe, štirje o padcih na smučiščih, dva o nesreči v gorah.