Smučarki sta končali v bolnišnici

Kranjskogorske policiste so v soboto okoli 14. ure obvestili o padcu 58-letne smučarke. Na kraju nesreče sta ji pomoč ponudila reševalec na smučišču in nadzornik. Posredovala je ekipa helikopterske nujne medicinske pomoči z Brnika, v kateri je tudi policist gorske policijske enote, ter smučarko s helikopterjem Slovenske vojske prepeljala v zdravstveno ustanovo. »Po podatkih, s katerimi razpolagamo, je bila hudo poškodovana,« sporočajo s kranjske policijske uprave.

Istega dne okoli pol štirih popoldne se je pri smučanju poškodovala še ena 58-letna ženska. Na kraju nesreče so ji pomagali reševalec na smučišču, nadzornik in zdravstveno osebje. Tudi njo so z reševalnim vozilom odpeljali v zdravstveno ustanovo. Po poročanju policije je pri padcu dobila posebno hude poškodbe.