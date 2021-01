Smučarka obležala v snegu, izletniki reševalcem onemogočali pot do nje

Policisti so danes obveščali o kaotičnih razmerah in s pločevino zatrpanih zasneženih turističnih krajih, predvsem na Gorenjskem in tudi na Mariborskem in Areškem Pohorju. Pritisk ljudi je bil nevzdržen tudi na Katarini in Veliki planini. Policija je izvajala nadzor in opozarjala, da morajo biti ceste dostopne, a tega niso upoštevali vsi rekreacije željni ljudje. Ponekod so z avtomobili blokirali tudi dostop do zasebnihhiš, zemljišč ...Slabo izkušnjo pa so imeli tudi gorski reševalci Kamnik, ki so ravno danes imeli svojo prvo intervencijo letos. K sreči so turno smučarko, ki si je zlomila nogo nad planino Kisovec uspešno rešili, a so voznike tudi oni pozvali, naj ne parkirajo avtomobilov ob cesti, saj tako onemogočajo in zelo upočasnjujejo intervencijskim ekipam prihod na Veliko planino.Ponesrečnka je bila ob prihodu reševalcev že nekoliko podhlajena.Njihov zapis objavljamo v celoti (nelektorirano).Ravno v času kosila dobimo poziv...Turna smučarka si je zlomila nogo nekje nad planino Kisovec. Helikopter je zaseden. Na srečo je bil na planini naš zdravnik reševalec, ki se je prvi prebil s smučmi do ponesrečenke in nudil prvo pomoč.Ostala ekipa pa z avtomobilom, komaj smo se prebili skozi pločevinasto kačo na Kranjskem Rakom, še dobro, da so policisti malo pomagali pri usmerjanju prometa....hvala.Zato reševalci še enkrat apeliramo na vse voznike, da ne parkirajo avtov na cesti, saj tako onemogočajo in zelo upočasnjujejo intervencijskim ekipam prihod na Veliko planino.Z akijem, grelnimi blazinami, vakuumsko vrečo in turnimi smučmi pridemo do ponesrečenke, ki je bila že malo podhlajena. Imobiliziramo jo, in spravimo nižje dol na jaso do ceste. Vmes dobimo obvestilo, da pride helikopter, ki je vmes že dotočil gorivo in v Kamniku pobral našega reševalca letalca. Hvala za pomoč helikopterski ekipi SV, saj je s takšnim transportomprihranjenega veliko trpljenja za ponesrečenca.Konec dober, vse dobro.