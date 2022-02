Smučarji večinoma padli sami, med njimi deset otrok

Policisti so v preteklih dveh dneh obravnavali eno nesrečo na smučišču in eno na sankališču. Smučarka je padla in si poškodovala roko brez tuje krivde, sankačica pa je utrpela poškodbo noge. Med sankanjem je z nogo trčila ob bankino in padla s sank. Sicer pa so gorenjski policisti v letošnji smučarski sezoni obravnavali okoli 30 nesreč smučarjev, poroča PU Kranj.

V skoraj vseh primerih so smučarji padli sami. Med njimi je bilo deset otrok, pri katerih je v sedmih primerih podan sum na težje poškodbe, večinoma zlome.

Jutri se akcija »Šolar na smuči« nadaljuje s panogo alpsko smučanje. Dogodki bodo potekali na petih smučiščih, vsak dan na enem. Vključenih je prek 2.500 četrtošolcev. Jutri, 14. februarja, otroci smučajo na Krvavcu. Na smučišču bo tudi policist smučar. Obvezen je pogoj PCT, ob tem pa drugi splošno veljavni preventivni ukrepi.

»Na splošno pa do nesreč prihaja zaradi neprilagojene hitrosti smučanja glede na znanje, poznavanja proge in razmer ter zaradi utrujenost in zdrsov. Pozivamo k varnemu smučanju in upoštevanju pravil varnega smučanja, kar oboje bistveno zmanjša možnost padcev in nesreč. Posledice pa bistveno zmanjša tudi zaščitna oprema. Čelada je obvezna do vključno 14. leta starosti, zelo priporočljiva pa je tudi za odrasle. Navsezadnje kot edini kos opreme varuje glavo,« opozarjajo policisti.