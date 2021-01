Smučarja reševal helikopter, potem ko se je zabil v drevo

Blejski policisti so v nedeljo obravnavali nesrečo smučarja, ki je smučal zunaj urejenih prog in trčil v drevo. Prvo pomoč so mu nudili reševalci na smučišču, odpeljal pa ga je helikopter SV. Po podatkih policije je lažje poškodovan. Proti njemu poteka prekrškovni postopek zaradi smučanja zunaj smučarske proge, so sporočili iz PU Kranj.



Policija poziva k upoštevanju pravil varnega smučanja in pravil na smučišču.

