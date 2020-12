Smučanje sicer dovoljeno, a policija vsem to polaga na srce

Pretekli konec tedna so na smučiščih na območju PU Maribor obravnavali štiri smučarske nesreče, v katerih so se tri osebe hudo, ena pa lažje telesno poškodovale.



Da bi bila rekreacija na smučiščih čim bolj varna in prijetna za vse udeležence, policisti pozivajo k previdnemu smučanju.



Še posebej pa opozarjajo na pravila vedenja, ki jih je za večjo varnost na smučiščih pripravila Mednarodna smučarska zveza (FIS).



Deset pravil:

1. Obzirnost do drugega: smučar se mora obnašati tako, da ne ogroža ali

poškoduje drugega.

2. Smučarsko znanje: smučar ne sme voziti na pamet. Hitrost mora

prilagoditi svojemu znanju, razmeram na smučišču in gostoti

smučajočih.

3. Izbira smučine: hitrejši smučar mora izbrati smučino tako, da ne

ogroža smučarjev pred seboj.

4. Prehitevanje: smučar lahko poljubno prehiteva, vendar v taki

razdalji, da ima prehitevani dovolj prostora za smučanje.

5. V smuk: preden smučar odsmuča po progi, mora pogledati navzdol in

navzgor, ali je varno zanj in za druge.

6. Ustavljanje: smučar se ne sme ustavljati na zahtevnejših delih

smučišča, razen v sili, vendar naj se čimprej umakne.

7. Vzpenjanje in sestopanje: smučar sme za vzpenjanje ali sestopanje

uporabiti le rob smučišča.

8. Upoštevanje označb: smučar se mora naučiti in spoštovati signalne in

prometne oznake na smučiščih.

9. Pomoč pri nesreči: pri nesreči je smučar dolžan po svojih močeh

pomagati ponesrečencu.

10. Dolžnost legitimiranja: smučar, kot udeleženec ali priča

nesreče, odgovoren ali ne, se mora pustiti legitimirati.



V Sloveniji so ta pravila v obliki stripa nameščena na vidnem mestu ob vstopu na smučišča ali spodnjih postajah žičniških naprav.