Smrtonosni plin uhajal iz peči za gretje

Danes ob 13.14 se je v naselju Šokat v občini Gornji Grad oseba zastrupila s plinom, ki se je sproščal zaradi napake na plinski peči za ogrevanje. Gasilci PGD Nazarje so zavarovali kraj dogodka, prezračili prostore, zaprli glavno plinsko pipo, izmerili koncentracijo plina v prostoru, lastnikom pa so prepovedali uporabo peči do pregleda pooblaščene servisne službe.

Osebi so tudi nudili pomoč osebi do prihoda reševalcev NMP Mozirje, ki so jo nato oskrbeli in prepeljali v SB Topolšica, poroča uprava za zaščito in reševanje.