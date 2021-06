Smrtonosna igra slovenskih šolarjev: za konec leta skakali pred vlak

Koprski policisti poročajo o nepremišljenem ravnanju mladih šolarjev, o katerem so bili obveščeni v ponedeljek zvečer. Na območju Bivja so namreč obravnavali skupino mladostnikov, ki so zaključek šolskega leta proslavljali z zelo nevarno igro na železniških tirih. Izzivali so srečo s skakanjem na železniške tire v trenutku približevanja vlakovnih kompozicij.



»S svojim drznim in nepremišljenim ravnanjem so ne samo resno ogrozili svoja življenja, temveč povzročili tudi zamudo v železniškem prometu, saj je najmanj ena vlakovna kompozicija morala sunkovito zavirati in ustaviti, da je preprečila trčenje in povoženje.«



Policisti še poročajo, da so bili vsi mladoletniki predlagani v nadaljnji postopek Inšpekciji za ceste, železniški promet, žičniške naprave in smučišča, ki bo ustrezno ukrepala zaradi suma kršitve zakona o varnosti železniškega prometa. Ob tem dodajajo, da bolj kot sankcija velja poziv, da se mladostniki zabavajo na drug način in ne izzivajo sreče z dejanji, ki lahko povzročijo hude poškodbe ali celo smrt.

