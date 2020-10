Jeseniški policisti so v sredo pozno popoldne v Žirovnici preverjali prijavo o zadrževanju mladine pri elektro napajalni postaji, poroča kranjska policijska uprava.



Otroci so preplezali ograjo in se tam zadrževali, kar je zaradi visoke napetosti izredno nevarno.



Lokacijo bodo pogosteje preverjali, so napovedali.