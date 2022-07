Smrtna nesreča: voznik (41) najprej padel iz vozila, nato se je nanj prevrnila še velika skala

V torek so nas iz PU Ljubljana obvestili, da je v nesreči umrl 41-letni voznik tovornega vozila. Uprava za zaščito in reševanje razkriva podrobnosti in sicer se je nesreča zgodila malo pred poldnevom na regionalni cesti Bloška polica–Lož, občina Loška dolina. Navajajo, da je tovorno vozilo zapeljalo s cestišča, ob trku v kamenje (v policijskem poročilu navajajo skalnati usek) pa se je vozilo prevrnilo. Voznik je pri tem padel iz vozila (ker ni bil pripet, ugotavljajo policisti), na njega pa se je prevrnila velika skala. Gasilci PGD Cerknica so kraj dogodka zavarovali, odklopili akumulator, s tehničnim posegom dvignili skalo z voznika in izvajali reanimacijo do prihoda reševalcev. Kljub hitremu posredovanju gasilcev in reševalcev je voznik zaradi hudih poškodb umrl, poroča uprava za zaščito in reševanje.