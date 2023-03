Bila bi povsem navadna in na pomlad pripravljajoča se mirna nedelja, če v starem industrijskem predelu Maribora, ki je v zadnjih letih popolnoma pod nadzorom tujih delavcev, ne bi zagorelo. V starejši stanovanjski stavbi, ki leži streljaj od Male hidroelektrarne Melje, je v noči na nedeljo močno zagorelo. Po navedbah centra za obveščanje je ogenj uničil več stanovanj in celotno ostrešje objekta s kritino površine okoli 300 kvadratov. Gasilci JZ GB Maribor, PGD Maribor mesto, Pobrežje in Malečnik so požar uspešno pogasili šele okoli osmih zjutraj, ena oseba je ostala v stavbi. Starejša hiša ni...