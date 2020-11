Popoldan ob 15.48 je v vasi Struge, v občini Dobrepolje, prišlo do hude nesreče. Eksplodiral je kompresor in ob tem je občanu odtrgalo nogo.



Posredovali so gasilci PGD Videm in PGD Zdenska vas, ki so do prihoda reševalcev poškodovancu nudili prvo pomoč, vendar je le ta ob prihodu helikopterja in reševalcev NMP podlegel poškodbam, poročajo na upravi za zaščito in reševanje.