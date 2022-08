Smrt v slovenskih gorah: zgodaj zjutraj se je zgodila tragična nesreča

Zjutraj se je v slovenskih gorah zgodila še ena tragedija. Ob 6.45 se je v severni steni Špika v občini Kranjska Gora smrtno ponesrečil alpinist, poroča uprava za zaščito in reševanje. Reševalci GRS Kranjska Gora in dežurna ekipa za reševanje v gorah GRS Brnik so ga skupaj z nepoškodovanim soplezalcem dvignili v helikopter LPE in prepeljali v dolino.