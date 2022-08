»Bil je zadnji julijski večer, ko je stric Marjan sedel pod 22 let staro lipo na svoji domačiji, ki se ji reče Morn, v Ravnah pri Šoštanju. Ustavil sem se in pogovarjala sva se o lipi, s katere je sredi poletja že začelo odpadati suho listje. Rekel je, da bo počakal do jeseni, potem pa bo lipi odrezal vrh, da bo spomladi znova pognala. Kot da bi slutil, sem mu prisluhnil, ne vedoč, da je bilo to zadnje, kar mi je pripovedoval moj 'boti', kot smo strica klicali njegovi nečaki,« nam je po žalostni novici o tragični delovni nesreči razkril Marko Potočnik, eden od nečakov 65-le...