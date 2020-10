Smrt Sare Veber končno raziskana

Znani Slovenec iz karantene sporočil, da je okužen s korono

Štajerski slavček Damjan Murko je na instagramu sporočil, da je tudi on okužen z novim koronavirusom. »Javljam se vam iz karantene. Tudi sam se zbolel z novim koronavirusom, počutim se dobro, žal mi je samo to, da nekaj časa ne bom s svojo družino, prijatelji, in posledično tudi z vami, moji dragi oboževalci in oboževalke,« je uvodoma sporočil z masko na obrazu in prijateljem