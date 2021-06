Smrt na cesti: na območju Brezovice umrl motorist

Žal moramo poročati o smrti na slovenskih cestah. Ob 15.58 je na cesti Preserje–Rakitna v občini Brezovica padel motorist, ki se je smrtno ponesrečil, poročajo na Upravi za zaščito in reševanje. Posredovali so gasilci PGD Preserje, ki so zavarovali kraj prometne nesreče.Policisti PU Ljubljana pojasnjujejo, da je v nesreči umrl 56 letni motorist. Po do sedaj zbranih podatkih je bil v nesreči udeležen motorist sam. Pri vožnji po klancu navzdol iz smeri Raktine proti Preserjam je v enem izmed ovinkov padel ter trčil v skalnato brežino. Motorist se je v nesreči tako hudo poškodoval, da je na kraju nesreče umrl.Dodali so še, da je med vožnjo je uporabljal zaščitno motoristično čelado in motoristično opremo. Cesta je bila zaradi ogleda kraja in odpravljanja posledic nesreče zaprta do 18. ure. O ugotovitvah ogleda in drugih okoliščinah prometne nesreče bo obveščeno pristojno tožilstvo.