Smrt je vedno v bližini motorja (FOTO)

Pred 13 leti smo spremljali t. i. primer Burek v Kranju. Šlo je za rop kioska v centru mesta, ko je storilec odnesel 70 evrov, tri bureke (dva sirna in enega mesnega) ter tri hotdoge. Policija je priprla nepridiprava, nakar se je na sodišču, po pol leta, pojavil pravi nepridiprav in pred sodnim senatom kot priča jasno in glasno povedal, da je šel on pod vplivom alkohola do prodajalne burekov sredi Kranja ter s plinsko pištolo izvedel oboroženi rop; in ne ta, ki je že pol leta v priporu.

Posredovalci se trudijo obdržati čim več življenj. FOTO: Dejan Javornik

Kljub temu je na klopi za obtožene Damijan Bečkanović slišal obsodbo, da je kriv in da se mu odmeri pogojna kazen. Trinajst let pozneje je Bečkanović, osebni trener in bodibilder, ki se je z Gorenjskega preselil na Obalo, s svojim kawasakijem ninja na cesti od Bertokov proti Škofijam odpeljal v smrt. Bil je prehiter.

Od marca do novembra

Isti dan se je zgodila še ena nesreča na Obali, v katero je bil vpleten motorist, že par dni pozneje pa se je v Poljanski dolini zgodila nova prometna nesreča, ko je voznica spregledala motorista s sopotnico in izsilila prednost pred njima. Oba potnika na motociklu sta s hudimi poškodbami končala v bolnišnici, posredovati je moral celo helikopter. Helikopterska posadka je na pomoč motoristu in posredovalcem ob nesreči na cesti med Sevnico in Tržiščem pri naselju Jelovec poletela že konec marca.

Lani je bilo na slovenskih cestah že 136.150 enoslednih motornih vozil, skoraj 20.000 več kot pred petimi leti.

Sezona motorističnih nesreč se je začela zgodaj in prepričani smo, da se bodo čez poletje na straneh črne kronike nizali novi in novi naslovi v slogu: »Prezgodaj je odpeljal v smrt«, »Spregledal motorista, ta je umrl na kraju nesreče«, »Motorista, očeta dveh otrok, ne bo več domov« ter podobnih. Vsaka nova motoristična sezona žal vedno znova prinese tudi nove tragedije. Motoristična sezona se pri nas začne marca, konča pa nekako novembra. Vmes motocikli in motoristi počivajo oziroma nimajo stika s podlago. Njihova vozna kondicija prek zime pade na najnižje obrate, upravljanje motorja pa zahteva precej fizične moči in mentalne zbranosti. Strokovnjaki priporočajo zmernost in veliko previdnosti na začetku sezone. Toda težko je prepričati ljubitelje oktanskih obratov na dveh kolesih, naj najprej in najbolj pazijo nase, ne zaradi uniformiranih pooblaščenih oseb, ki jim v skladu z zakonskimi prepisi zaradi kršitev praznijo denarnice, temveč zaradi sebe, svojih otrok, staršev, prijateljev.

Na mopedu z 1,73 mg/l Policisti PP Ormož so v sredo med poostrenim nadzorom psihofizičnega stanja voznikov ustavili 34-letnega voznika mopeda, pri katerem je preizkus alkoholiziranosti pokazal kar 1,73 mg/l. Zoper njega so odredili pridržanje po določilih ZPrCP in mu izdali plačilni nalog v višini 1200 evrov.

Preden navijete ročico za plin do zadnjega, pomislite nase, na druge voznike in tiste, ki vas čakajo doma. Mnogi vozniki se razburjajo zaradi obnašanja motoristov, ko zaropota za zadnjim steklom. Ko švigne mimo vozila izstrelek na dveh kolesih, je vedno blizu smrt.

Nihče ne zmore napovedati, koliko smrtnih primerov ob razbitih motociklih bomo morali kot delovno nalogo opisati v prihajajočih dneh nove motoristične sezone in razkriti, koliko otrok so za seboj pustili pokojni.

33 motoristov je umrlo lani, vsi so bili moški.

Naj se nakloni topla misel motoristom, ki so se za vedno odpeljali, z iskrenim upanjem, da jim jih bo letos po enosmerni tragični cesti sledilo čim manj. Na cesti nismo sami! Ne pozabite.

Ogledi tragičnih dogodkov so mučni. FOTO: Jože Suhadolnik

Policija poskuša ujeti prenapeteže, ki menijo, da so ceste njihova dirkališča. FOTO: PU Kranj