Smrt v Murski Soboti je bila naravna

Tiskovna predstavnica Policijske uprave Murska Sobota Suzana Rauš je sporočila, da voznik osebnega avtomobila, ki je bil v začetku julija letos udeležen v nesreči v Murski Soboti, ni umrl zaradi posledic poškodb v prometni nesreči, temveč naravne smrti.

Preiskava je potrdila, da je voznika obšla slabost, nato je umrl. FOTO: J. Z.

Tistega dne, 3. julija, je okrog 13.30 v Cankarjevi ulici voznik osebnega avtomobila zapeljal na pločnik in trčil v parkirano tovorno vozilo. Izkazalo pa se je, da je 60-letnik umrl zaradi pridruženih bolezni, kar je razvidno iz obdukcijskega poročila UKC Maribor.

»Policisti bomo prometno nesrečo zaključili kot dogodek s poročilom na okrožno državno tožilstvo Murska Sobota,« je sporočila Suzana Rauš, ki je dodala, da je na območju Policijske uprave Murska Sobota letos za posledicami prometnih nesreč umrlo osem ljudi, v enakem lanskem obdobju pa šest.

Na območju Policijske uprave Murska Sobota je letos za posledicami prometnih nesreč umrlo osem ljudi.

Sobočanec K. J., ki se je med Cankarjevo in Panonsko ulico v Murski Soboti nenadoma zaletel v tovornjak in umrl, tako ne sodi mednje, saj ni žrtev prometne nesreče. Ta se je zgodila na soboto, ko so v Pomurju, zlasti med Radenci in Gornjo Radgono, obeleževali 30-letnico od odhoda zadnjega vojaka JLA z območja Gornje Radgone. Po nesreči, ko je voznik iz neznanega vzroka zapeljal desno na pločnik ter brez zaviranja trčil v parkirano tovorno vozilo, je njegovo smrt na kraju samem potrdil zdravnik.