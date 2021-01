Smrt dvojčkov še nekaznovana

Januar 2016 bo Kristini Grebenc Sotošek in njenemu možu Simonu Sotošku za vedno zapisan v spominu. 12. januarja sta se jima v trboveljski bolnišnici rodila mrtva dvojčka Aleks in Luka. Ko Kristina z možem danes gleda nazaj, pravi, da, četudi je minilo že skoraj pet let, bolečina ni nič manjša. Aleks in Luka sta tudi na božični smrekici dobila svoje mesto. »Že zdaj je hudo. Predvsem ob praznikih in na splošno decembra,« nam po božiču razloži sogovornica, ki še kako podoživlja december 2015, »ko je bilo še vse super«. Takrat je bila v veselem pričakovanju. »Res so t...