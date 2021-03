Smrt delovodje preiskujejo že tri leta

Vse kaže, da bo delovna nesreča, ki se je sredi novembra 2017 zgodila v vinogradu pod Jeruzalemom in v kateri je umrl 49-letni vinogradniški delovodja Martin Jaušovec iz Jurovskega Dola, le dočakala sodni epilog. Zaslišane so bile številne priče, je povedal predsednik okrožnega sodišča Branko Palatin.: Bakal Oste Ker je od takrat preteklo že toliko časa, so bili namreč nekateri, predvsem svojci, prepričani, da se bo vse pometlo pod preprogo, a ne bo tako, zadevo pa sta na sodišču nekoliko preložila pandemija in zavlačevanje osumljencev. Mnenje bo podal tudi izvedenec Soboški kriminalis...