Smrt 49-letne Nemke na Kobariškem: odpeljali so jo s pogrebno službo

V četrtek ob 13.54 je na pobočju Stola nad Kobaridom (1673 metrov) življenje izgubila 49-letna nemška jadralna padalka. Gorski reševalci GRS Tolmin so jo na težko dostopnem severnem pobočju Stola našli negibno in brez znakov življenja. S policijskim helikopterjem so jo prepeljali na helidrom v Tolmin, kjer jo je prevzela pogrebna služba.

Ob 12.50 je skupina osmih jadralnih padalcev iz Nemčije poletela z vzletišča Kobala na Tolminskem. Med njimi je bila tudi 49-letnica. Policija je o nesreči obvestila poleg pristojnih pravosodnih organov (preiskovalnega sodnika okrožnega sodišča in okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici) tudi preiskovalca letalskih nesreč in incidentov.

Bovški policisti so tujo krivdo izključili in bodo o ugotovitvah s pisnim poročilom obvestili pristojno okrožno državno tožilstvo.