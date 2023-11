Smola voznice: zaletela se je v žlico bagra

Danes ob 9.31 so bili policisti obveščeni o prometni nesreči v Selih na Krasu (občina Miren-Kostanjevica). V poročilu pišejo, da sta bila v nesreči udeležena voznica osebnega avtomobila in voznik delovnega stroja.

»Policisti PP Nova Gorica so na kraju nezgode ugotovili, da voznica avtomobila ni vozila po desni strani vozišča in je z vozilom trčila v žlico delovnega stroja (bager). V prometni nesreči je bila voznica predvidoma lažje poškodovana. Po nudeni oskrbi na kraju so jo reševalci NMP ZD Nova Gorica z reševalnim vozilom odpeljali na nadaljnje zdravljenje v šempetrsko bolnišnico,« pišejo v poročilu PU Nova Gorica.

Povzročiteljice prometne nesreče je bil zaradi odgovornosti za storitev prekrška po Zakonu o pravilih cestnega prometa (nepravilna stran vožnje) izdan plačilni nalog.

Novogoriškim policistom in reševalcem so na kraju pomagali tudi poklicni gasilci JZ GRD Nova Gorica.