Smola neizkušene padalke

V ponedeljek ob 12.15 je bila policija obveščena o nesreči pod vzletiščem za jadralne padalce in zmajarje na Kobali (občina Tolmin), v kateri se je lažje poškodovala 61-letna Poljakinja.



Poljakinja je vzletela okoli 10.15 z vzletišča na Kobali. »Že po nekaj minutah letenja jo je zaneslo proti pobočju in proti drevesom, kjer je zasilno pristala in se lažje poškodovala (poškodba gležnja desne noge). Posredovali so gorski reševalci GRS Tolmin ter njo in padalo z vrvno tehniko spustili z drevesa,« poroča PU Nova Gorica.



Po nudeni prvi pomoči v ZD Tolmin so poškodovanko odpeljali na pregled v bolnišnico v Šempeter pri Gorici.