PREK MEDNARODENEGA SODIŠČA

Smodeja iščejo med Benetkami in Marokom

Ljubljansko sodišče obtožnico Dušanu Smodeju neuspešno vroča prek mednarodnega zaprosila. V Novem mestu so ta zaplet rešili precej drugače.
Fotografija: Številni naj bi vedeli, kaj se dogaja na zabavah v Fotopubu, a nihče ni ukrepal. FOTO: Črt Piksi
Številni naj bi vedeli, kaj se dogaja na zabavah v Fotopubu, a nihče ni ukrepal. FOTO: Črt Piksi

tomica-suljic
Tomica Šuljić
07.09.2025 ob 05:00
tomica-suljic
Tomica Šuljić
07.09.2025 ob 05:00

Letošnjega zadnjega februarskega dne je bila na ljubljanskem okrožnem sodišču po poltretjem letu policijske in sodne preiskave vložena obtožnica zoper Dušana Josipa Smodeja v aferi Fotopub: »Obtožnica je bila vložena zaradi kaznivih dejanj spolnega nasilja, omogočanja uživanja prepovedanih drog ali nedovoljenih snovi in lahke telesne poškodbe,« je takrat odgovorila Mateja Jazbec, predstavnica za odnose z javnostmi iz urada predsednika ljubljanskega okrožnega sodišča. Precej potuje, pisanja ne prevzame Kot smo že pisali, se je Smodej po izbruhu afere Fotopub preselil v Italijo, točneje v Bene...

sodišče Dušan Josip Smodej obtožnica sojenje Fotopub Slovenija afera obtožbe preiskava

