Smodeja iščejo med Benetkami in Marokom

Letošnjega zadnjega februarskega dne je bila na ljubljanskem okrožnem sodišču po poltretjem letu policijske in sodne preiskave vložena obtožnica zoper Dušana Josipa Smodeja v aferi Fotopub: »Obtožnica je bila vložena zaradi kaznivih dejanj spolnega nasilja, omogočanja uživanja prepovedanih drog ali nedovoljenih snovi in lahke telesne poškodbe,« je takrat odgovorila Mateja Jazbec, predstavnica za odnose z javnostmi iz urada predsednika ljubljanskega okrožnega sodišča. Precej potuje, pisanja ne prevzame Kot smo že pisali, se je Smodej po izbruhu afere Fotopub preselil v Italijo, točneje v Bene...