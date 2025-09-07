PREK MEDNARODENEGA SODIŠČA
Smodeja iščejo med Benetkami in Marokom
Ljubljansko sodišče obtožnico Dušanu Smodeju neuspešno vroča prek mednarodnega zaprosila. V Novem mestu so ta zaplet rešili precej drugače.
Odpri galerijo
Celoten članek je na voljo le naročnikom.
Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.
Obstoječi naročnik? PRIJAVITE SE
Predstavitvene informacije
Komentarji:
Več...
2.Predsednik velesile zavrnil stisk roke s prvo damo, odzivi se kar vrstijo: »Tradicija gor ali dol – zdaj si gost. Obnašaj se!«
4.Zvezdana Mlakar s šokantno izpovedjo: »Čisto blizu smo bili trenutku, ki bi bil lahko moj zadnji«