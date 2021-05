Smetijo javne parke

Prvi jutranji sobotni in nedeljski sprehajalci so lahko videli posledice nočnega žuriranja ob prostorih za sedenje.

Požvižgajo se na okolje

Nesnaga v Radenskem parku FOTO: O. B.

Neprijetno presenečeni so bili mnogi, ki so konec minulega tedna stopili v radenski park in vrata Pomurja – Expano. Onemeli so ob pogledu na posamezne dele območij, ki naj bi bili turistična slika zdraviliškega kraja Radenci in pomurske prestolnice. Prvi jutranji sobotni in nedeljski sprehajalci so lahko videli posledice nočnega žuriranja ob prostorih za sedenje. Tam je bilo namreč cel kup pločevink, steklenk in druge embalaže.Jutranji sprehodi zdaj že pogosto odkrivajo sramotna dejanja določenih posameznikov. Ob vse toplejšem vremenu številni popoldneve ob koncih tedna izkoristijo za izlet v naravo in obiske priljubljenih sprehajalnih poti v Pomurju. Te bi tudi morali pustiti v enakem stanju, vendar na žalost večkrat ni tako, ne v naravnem okolju kot tudi ne na najbolj priljubljenih zbirališčih. Že pred časom smo poročali o problematiki odvrženih odpadkov v okolici, ampak očitno se dejanja še vedno nadaljujejo.To potrjujejo fotografije sprehajalca, ki se je na lastne oči prepričal, da kljub številnim pozivom še zmeraj obstajajo posamezniki, ki se požvižgajo na okolje in na podobo lastne okolice. Podobno je bilo konec tedna v radenskem parku, kjer je na smetišče nočne zabave naletel županIn kako spremeniti odnos do našega okolja? Kršitelje kaže spomniti, da jih lahko za odvržene odpadke doleti 500 evrov globe, ni pa znano, kako je s tistimi, ki na javnem kraju za seboj pustijo svinjarijo. Odgovorni nenehno opozarjajo, da marsikje, žal ne samo v soboški in radenski občini, opažajo vedno več odvržene embalaže ponudnikov hitre prehrane in druge embalaže ter papirja. Zaman so tudi prošnje, naj se odpadki odlagajo na za to namenjena mesta ter da se za posedanjem prostor ali območje pusti takšno, kot je bilo prej. Pozivi vse prevečkrat naletijo na gluha ušesa.