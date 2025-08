Slovo od gasilca Aljaža (16): Tvoja pot se je končala prezgodaj, a tvoj pečat ostaja

»Slovo, ki je prišlo prehitro – v spomin Aljažu (2008–2025). Nekatere novice zarežejo globlje, kot si lahko predstavljamo. Ena takih je tudi ta – vest, da se je za vedno poslovil naš Aljaž,« so iz PGD Petrova sporočili žalostno vest ob tragični izgubi njihovega mladega člana.

»Bil je del naše gasilske družine. Ne le kot član društva, temveč kot nekdo, ki je vedno stopil naprej, ko je bilo treba pomagati. Vedno pripravljen, vedno srčen, vedno z nasmehom – tudi takrat, ko je bilo težko. Njegova mladostna energija in dobra volja sta povezovali ljudi okoli njega. In prav zato je praznina, ki ostaja za njim, tako boleča. Aljaževo življenje se je končalo mnogo prezgodaj. Besede ob tem ne zadostujejo. Ostajajo pa spomini – pristni, topli, neizbrisni. Spomini na fanta, ki je v sebi nosil vse tisto, kar naj bi pomenilo biti gasilec: predanost, srčnost, pogum in skupnost. Hvala ti, Aljaž, ker si bil del naše zgodbe. Nikoli te ne bomo pozabili. Tvoja pot se je končala prezgodaj, a tvoj pečat ostaja. Iskreno sočustvujemo z družino, prijatelji in vsemi, ki vas je ta izguba globoko prizadela,« žalujejo gasilci s srce parajočim zapisom.

V preteklem tednu so se na slovenskih cestah zgodile štiri smrtne prometne nesreče, v kateri je umrlo osem ljudi. Letos so slovenske ceste terjale 61 smrtnih žrtev, v enakem obdobju lanskega leta pa 39 smrtnih žrtev, so danes sporočili z Generalne policijske uprave.