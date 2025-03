Slovnična pravila so še kako pomembna: spolna predatorja je rešila dvojina

Slovenci smo ponosni na posebnost v našem jeziku, ki nas po prepričanju mnogih dela drugačne in naš jezik bogati. Čeprav dvojina ni unikum, kot menijo številni, pa je v evropskem prostoru gotovo velika redkost. A lahko stvari tudi nepričakovano zaplete. Nihče najbrž ne bi pomislil, da bi lahko igrala veliko vlogo pri pregonu storilcev dveh od najbolj zavržnih kaznivih dejanj – spolnega nasilja in posilstva. Ker zakonodajalec ni bil previden in te posebnosti ni upošteval pri pripravi kazenskega zakonika (KZ-1), sta bila moška, ki sta spolno napadla dekle, namesto na zaporno obsojena na pogojno...