Slovenski sodnik žrtev napada, s kladivom mu je razbil avto

Slovensko sodniško društvo je opozorilo, da je bil sodnik na Okrajnem sodišču v Ljutomeru Gorazd Tivadar v torek ponovno žrtev napada, ko mu je znani storilec na parkirišču pred sodno zgradbo s kladivom uničil obe vetrobranski stekli na osebnem vozilu. Kot so zapisali, so ob tej novici šokirani in ogorčeni, pristojne pozivajo k ukrepanju.

Žrtev napada že drugič

Po navedbah Slovenskega sodniškega društva gre že za drugi napad na sodnika v relativno kratkem času, ki je povezan z njegovo sodniško službo. Leta 2020 ga je isti storilec fizično napadel in ga poškodoval, tokrat pa mu je po odhodu s sodišča na parkirišču pred sodno zgradbo vsem na očeh s kladivom povsem uničil obe vetrobranski stekli na osebnem vozilu.

»Sodniku Tivadarju ter vsem drugim kolegom na Okrajnem sodišču v Ljutomeru, ki so bili s tem brutalnim in zavržnim dejanjem tarče ustrahovanja, izrekamo vso kolegialno in moralno podporo v upanju in prepričani, da se tovrstni napadi nikakor ne bodo obrestovali,« so zapisali v sodniškem društvu.

Ker pa je, kot opozarjajo, napad na sodnika napad na to, kar sodnik predstavlja – sodno oblast, pristojne institucije, konkretno ministrstvo za pravosodje, policijo in državno tožilstvo, pozivajo, da v okviru svojih pristojnosti naredijo vse, da se sodnikom takoj zagotovita učinkovitejša varnost, ki bi take incidente preprečila, ter pomoč, če do česa takega kljub vsem ukrepom pride.

Pozivajo jih tudi, da se zagotovi pregon tovrstnih dejanj po uradni dolžnosti ter da se konkretni napad obravnava enako resno, ažurno in odločno, kot če bi se dogodil kateremu koli predstavniku katere koli veje oblasti (članu vlade, poslancu, sodniku).

Ob tem skrajnem dogodku opozarjajo še »na skrb vzbujajoče ustvarjanje družbene klime, v kateri se sodnih odločb, sodnikov in sodišč ne spoštuje, pač pa ob vsaki priložnosti na različne načine omalovažuje, kar posredno žal le napeljuje na take oziroma podobne incidente«.