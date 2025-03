Slovenski rokometaš preprodajal drogo, na milost sodnikov upal zaman (FOTO)

Devetega januarja pred dvema letoma se je v hišnem priporu zaradi preprodaje droge znašel nekdanji rokometaš Samo Rutar. Vmes, bilo je 22. marca lani, ga je že doletela obsodilna sodba, in sicer s tremi leti in desetimi meseci zapora. In četudi se je za takšno kazen dogovoril s tožilstvom, je 14. januarja letos še enkrat stopil pred sodnike. Tokrat pred tiste na višji instanci. Prosil jih je za nižjo kazen. A ne samo zaporno, temveč tudi stransko denarno. Nekdanji rokometaš je podpisal sporazum o priznanju krivde. Simbolična fotografija. Foto: Filip Viranovski/Getty Images Na milost sodnikov...