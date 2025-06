Slovenski reševalci odhiteli na pomoč, presenetilo vas bo, kdo jo je potreboval (FOTO)

Gorski reševalci s svojo izjemno požrtvovalnostjo po navadi pomagajo ljudem. Ni pa to pravilo, da pomagajo samo njim. Reševalci iz Gorske reševalne službe - društva Ljubljana so tokrat reševali psičko.

Kot so sporočili na Facebook strani, je psička v naselju Pungert na strmem terenu zdrsnila na skalno polico, nato pa se ni mogla rešiti.

»Z vrvno tehniko smo jo dvignili v položnejši svet in od tam nepoškodovano malo nesli in malo pospremili k srečni lastnici,« so še zapisali v svoji objavi.