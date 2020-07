Slovenski reševalci in policisti šokirani: To pa je samozavest (FOTO)

Posadka policijskega helikopterja je z ekipo za reševanje v gorah v nedeljo poletela v pomoč planincem. Dopoldan je ekipa

reševala poškodovanega planinca na območju Prisojnika, sredi popoldneva na Konjskem prevalu, zvečer pa še na Voglu. Pri sestopu z Vogla se je izgubil obnemogli planinec. Najden in rešen je bil na neprehodnem terenu. V helikopter ga je s pomočjo vitle dvignil reševalec letalec, poročajo kranjski policisti.



Reševanje so objavili tudi na facebook stran Policijske uprave Kranj in zraven zapisali:

»To pa je samozavest, da greš v opremi za Tivoli na Vogel iskat "prvenstven sestop" po nekih hudih grabnih. Rezultat: izgubljen, itak.«





Ob tem policisti opozarjajo na večjo previdnost, pravilno izbiro ture glede na zmožnosti in opremo ter ustrezno pripravo na pot. Hoje v gore naj se nihče ne loteva na pamet, še pravijo.