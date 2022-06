Slovenski rekorder napihal več kot 4,2 promila

Policisti Postaje prometne policije Murska Sobota so minuli vikend izvajali poostren nadzor nad psihofizičnim stanjem voznikov. Ugotovili so sedem kršitev alkoholiziranosti pri voznikih motornih vozil, katerih koncentracija je bila večja od 0,52 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Rekorder je napihal 2,09 mg/l (več kot 4,2 promila, op. p.), prekoračil pa je tudi dovoljeno hitrost v naselju.

Zoper vse kršitelje so podali obdolžilni predlog na pristojno okrajno sodišče.

Ravno hitrost na regionalni cesti Gornja Radgona–Apače ga je razkrila, kajti če ne bi peljal prehitro in če ga ne bi odkril radar, bi verjetno prišel na cilj. Prav tako so ustavili voznika osebnega avtomobila, ki je vozil pod vplivom prepovedanih drog. Pijan pa je bil tudi voznik, ki je vozil osebni avtomobil brez veljavnega vozniškega dovoljena. Zoper vse so bili podani obdolžilni predlogi na pristojno okrajno sodišče.

»Policisti znova pozivamo vse udeležence v cestnem prometu, da vozite previdno in zbrano, hitrost vožnje prilagodite razmeram na cesti, uporabljate varnostni pas, med vožnjo ne telefonirate in vozite psihofizično sposobni za vožnjo v cestnem prometu. Posebna pozornost naj bo namenjena pešcem, kolesarjem in voznikom enoslednih motornih vozil. Le na tak način bo vsak dal svoj prispevek k večji varnosti na naših cestah,« je povedal Bojan Sabotin, načelnik Postaje prometne policije Murska Sobota.