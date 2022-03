Slovenski policisti prijeli nevarnega tujca

Slovenska kriminalistična policija je uspešno zaključila ciljno iskanje 51-letnega državljana Srbije, ki je bil na okrožnem sodišču v Šabcu v Srbiji obsojen na 12 let zaporne kazni zaradi spolnega nasilja nad otrokom, ogrožanja varnosti, izdelave, posesti in prikazovanja pornografskega materiala in izkoriščanja mladoletnih oseb za pornografijo po veljavnem KZ Srbije. Zoper obsojenega 51-letnika je Srbija izdala mednarodno tiralico.

Po izvedenih aktivnostih so slovenski kriminalisti obsojenega moškega izsledili in prijeli v Sloveniji ter ga privedli na pristojno okrožno sodišče, kjer mu je preiskovalni sodnik odredil pripor. V nadaljevanju bo potekalo odločanje o njegovi izročitvi pravosodnim organom Srbije.