Od jutra iskali moškega, ki je šel od doma, nato so sporočili žalostno novico

Iz Policijske uprave Novo mesto so danes zjutraj sporočili, da so bili brežiški policisti danes ob 5.00 obveščeni, da svojci od 4. ure pogrešajo 85-letnika z Obrežja. Kot so zapisali, je pogrešani ponoči z dvorišča stanovanjske hiše peš odšel neznano kam. Danes popoldne so sporočili, da so ga našli mrtvega.

Najden je bil na širšem območju Obrežja. Kot so še dodali, sumljivih okoliščin ni bilo ugotovljenih.